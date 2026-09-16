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Русское оружие

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📷⚡️Эсминец Ted Stevens (DDG-128) переброшен на Аляску Новейший эсминец УРО Ted Stevens (DDG-128) типа Arleigh Burke, построенный на верфи Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (штат Миссисипи), совершает переход к месту постоянного базирования.

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