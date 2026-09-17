Россия представит доклад о провокации в Буче на Генассамблее ООН

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым представит доклад о провокации в Буче на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
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