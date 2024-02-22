Новый директор центра «Воин» рассказал, как будут работать с молодежью

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. В центре «Воин» будут делать упор на деятельный патриотизм и избавляться от формальной патриотики, когда молодежь просто участвует в ритуалах или возлагает цветы к мемориалам.
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