Российские банки теперь могут идентифицировать клиентов онлайн удалённо

Правительство Российской Федерации представило в Госдуму законопроект, который дает банкам возможность в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при открытии счетов (вкладов), пишет агентство «Прайм».
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