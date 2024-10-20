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FinFax - Новости банков и вкладов

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Российские банки теперь могут идентифицировать клиентов онлайн удалённо

Российские банки теперь могут идентифицировать клиентов онлайн удалённо

Правительство Российской Федерации представило в Госдуму законопроект, который дает банкам возможность в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при открытии счетов (вкладов), пишет агентство «Прайм».

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