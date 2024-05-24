На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти https://topwar.ru/uploads/posts/2024-05/5995996497.
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На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти https://topwar.ru/uploads/posts/2024-05/5995996497.
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