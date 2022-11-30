Эстония выпустила 2 млн монет с девизом украинских националистов Slava Ukraini

Эстония выпускает памятную монету в 2 евро для Украины. Об этом пишет 29 ноября газета Die Zeit. По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, посвященные Украине монеты с 29 ноября появятся в магазинах Эстонии и в других странах Европы.