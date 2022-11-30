Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Кто ни будь, скажите мне пожалуйста, зачем для русского читателя этого поста, у статье упоминули про "МЕЛКОБРИТАНИЮ? ...Это одна из самых...
  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...
  • Галина Светлая
    Эрдоган, чего обкурился?Двуликий янус.Эрдоган оценил ша...

Эстония выпустила 2 млн монет с девизом украинских националистов Slava Ukraini

Эстония выпускает памятную монету в 2 евро для Украины. Об этом пишет 29 ноября газета Die Zeit. По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, посвященные Украине монеты с 29 ноября появятся в магазинах Эстонии и в других странах Европы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх