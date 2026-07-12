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Семейный фестиваль в Губкинском отметили пейнтболом и хрустальной свадьбой

Семейный фестиваль в Губкинском отметили пейнтболом и хрустальной свадьбой

В Губкинском 10–12 июля в парке «Юбилейный» прошел семейный фестиваль «Семья. Россия. Любовь». Праздник начался с поздравления семей-юбиляров и продолжился пейнтболом с мастер-классами, сообщили в «Максе» администрации города.

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