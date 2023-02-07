Назначен новый руководитель аппарата акима Карагандинской области

Ерлан Сагындыкович Галиев назначен руководителем аппарата акима Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
Ерлан Сагындыкович Галиев назначен руководителем аппарата акима Карагандинской области. До настоящего назначения он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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