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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией сбили 288 БПЛА Украины

За прошедшую ночь над Россией сбили 288 БПЛА Украины

За прошедшую ночь над Россией уничтожили 288 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты над граничащими с Украиной регионами, Подмосковьем, соседней с РТ Башкирией и другими областями.

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