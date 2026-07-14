За прошедшую ночь над Россией сбили 288 БПЛА Украины

За прошедшую ночь над Россией уничтожили 288 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты над граничащими с Украиной регионами, Подмосковьем, соседней с РТ Башкирией и другими областями.
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