“Новая игра+” появится в Assassin’s Creed Mirage на этой неделе. Выпуск режима перманен...

“Новая игра+” появится в Assassin’s Creed Mirage на этой неделе. Выпуск режима перманентной смерти перенесенЕще в прошлом месяце компания Ubisoft объявила о планах выпустить “Новую игру+” и режим с перманентной смертью для Assassin’s Creed Mirage в декабре.