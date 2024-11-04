Science Advances: создан полимер против неизлечимой болезни Хантингтона

Исследователи из Северо-Западного университета и Университета Кейс Вестерн Резерв разработали новое терапевтическое средство для терапии болезни Хантингтона, используя полимеры для защиты нейронов от дегенеративных процессов.
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