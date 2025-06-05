Сотрудники УФСИН пришли на помощь петрозаводскому приюту

Петрозаводский приют для животных “Дорога домой” получил партию опилок благодаря оперативной помощи сотрудников УФСИН России по Республике Карелия, которые уже не в первый раз откликаются на призывы о поддержке.
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