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Царьград

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Глеб Никитин: цель «Торпедо» — Кубок Гагарина

Глеб Никитин: цель «Торпедо» — Кубок Гагарина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью телеканалу «Матч ТВ» обозначил задачи, стоящие перед хоккейным клубом «Торпедо» в предстоящем сезоне.

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