Магнитные бури с 11 по 17 ноября 2024 года: как штормы повлияют на здоровье и самочувствие Ольга ВайленкоВ ноябре 2024 года ожидается интенсивный период магнитных бурь, что волнует многих, особенно метеозависимых людей и тех, кто сталкивается с хроническими заболеваниями.