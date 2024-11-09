Магнитные бури с 11 по 17 ноября 2024 года: как штормы повлияют на здоровье и самочувствие Ольга ВайленкоВ ноябре 2024 года ожидается интенсивный период магнитных бурь, что волнует многих, особенно метеозависимых людей и тех, кто сталкивается с хроническими заболеваниями.
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