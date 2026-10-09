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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отправил в Челябинск новые автобусы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отправил в Челябинск новые автобусы

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября, ФедералПресс. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о передаче 130 новых автобусов отечественного производства десяти регионам страны, включая Челябинскую область.

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