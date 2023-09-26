Астраханский педагог получил патент на разработку по обучению детей автопроизводству

Проект «Kvantocars» поддержал Фонд содействия инновациям. Педагог Астраханского Регионального школьного технопарка Антон Рябицев разработал образовательное решение для обучения детей компетенциям, которые в будущем дадут возможность создать конкурентоспособную отечественную автомобильную промышленность.
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