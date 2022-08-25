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В Белоруссии завели дела на депутата Рады Гончаренко за угрозы Лукашенко

МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовные дела против украинского депутата Алексея Гончаренко за угрозу насилием по отношению к белорусскому президенту Александру Лукашенко и дискредитацию страны.

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