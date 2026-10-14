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Четыре всадника Апокалипсиса скачут в Европу

Четыре всадника Апокалипсиса скачут в Европу

Вчера в Варшаве европейский истеблишмент на своем междусобойчике разорялся насчет русской угрозы. «Дурдом на выезде», — емко охарактеризовала этот план Мария Захарова.

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