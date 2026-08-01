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Овнам грозят травмы, а Львам нельзя спешить с решениями: предупреждения астролога на август для всех знаков зодиака

Овнам грозят травмы, а Львам нельзя спешить с решениями: предупреждения астролога на август для всех знаков зодиака

Август в этом году выдастся насыщенным событиями. Тут и набирающий силу ретроградный Сатурн, который вернет на первые строчки газет проблемы, связанные со спортом и военным делом, и сразу два затмения в одном месяце — 12 и 28 августа.

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