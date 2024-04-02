Залужного и Данилова назначат послами

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов направляют на дипломатическую службу, чтобы избежать спекуляций об их дальнейшей деятельности, передает РИА Новости.
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