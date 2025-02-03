Магдеев: Ветераны СВО должны возвращаться на свои рабочие места с повышением зарплаты

В 2024 году 12 ветеранов спецоперации из Набережных Челнов обратилось в Центр занятости населения в поиске работы, восемь из них трудоустроены, еще три прошли профессиональное обучение, работа с нетрудоустроенными участниками СВО продолжается.
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