Формат юридической хроники не так сильно востребован современными практиками, а зря. В стратегическом деле иногда очень полезно вернуться не только к изначальным правовым позициям, но и к тому, как проходило заседание: что-то вроде омута памяти юридического дела, возможность зафиксировать поведение ключевых участников процесса.
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