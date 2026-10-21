Формат юридической хроники не так сильно востребован современными практиками, а зря. В стратегическом деле иногда очень полезно вернуться не только к изначальным правовым позициям, но и к тому, как проходило заседание: что-то вроде омута памяти юридического дела, возможность зафиксировать поведение ключевых участников процесса.