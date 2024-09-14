Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Bobryasheva
    А вы что предлагаете? Они вообще наших мирных расстреливают. Не бойцов, а мирных жителей, детей, стариков! 8 лет мирн...Пятница, 13. Сего...
  • Галина Смирнова
    Открывайте глаза, блин, Зулейхе, она как раз в Риге, ей не привыкать)))"Почему вы верите...
  • Галина Смирнова
    Если где-нибудь  нейтральных водах рядом с америкой вдруг рванет атомная бомба - это же не будет акт агрессии? 😉😁🤔Владимир Путин: э...

"Почему вы верите Путину, а не НАМ, когда мы пытаемся раскрыть вам глаза "? Шура и Лёва* обратились к русским

"Почему вы верите Путину, а не НАМ, когда мы пытаемся раскрыть вам глаза "? Шура и Лёва* обратились к русским

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Это очень смешно . В общем, двое сидельцев из тайской тюрьмы, после того, как их освободили и вывезли, снова лезут в камеру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Fialka
а кто эти люди
Ответить
5 час.
Владимир Алтайцев
Фууууууууу, нацизмом  смердит.
Ответить
5 час.
Галина Смирнова
Открывайте глаза, блин, Зулейхе, она как раз в Риге, ей не привыкать)))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх