Бьянка Цензори появилась в стрингах в Испании после скандальных заявлений Канье Уэста об инцесте

Парочка регулярно устраивает провокации Бьянка Ценсори снова шокировала публику своим откровенным нарядом, появившись на улицах Майорки в черном боди-стринге и полупрозрачных леггинсах, которые оставляли мало места для воображения.
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