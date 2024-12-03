Путин поручил дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР

Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента совместно с Минспортом России и при участии Олимпийского комитета России (ОКР) дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР.
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