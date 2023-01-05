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Губерниев об извинениях эстонских игроков за ужин с Карпиным: «Врут, что говорили только о футболе. Наверняка обсуждали нефтегазовый рынок и поздравили Грету Тунберг с 20-летием»

Дмитрий Губерниев высмеял извинения эстонских футболистов за ужин с Валерием Карпиным. Тренер сборной России и «Ростова» поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили.

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