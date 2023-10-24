22 фотографии, которые демонстрируют всю силу времени

Время — действительно парадоксальная вещь. Люди вроде бы прекрасно его понимают и умеют им пользоваться, но вместе с тем они частенько забывают о значимости времени, и тратят драгоценные дни, часы и минуты зря.
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