Вице-премьер Чернышенко назначен в совет Института развития интернета

Правительство РФ назначило вице-премьера Дмитрия Чернышенко представителем РФ в наблюдательном совете АНО «Институт развития интернета», следует из распоржения, размещенного 23 сентября на сайте официального опубликования правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии