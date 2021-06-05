Дерипаска рассказал о важности модернизации таможни и транспорта

Предприниматель Олег Дерипаска озвучил свое мнение, как нарастить мощь российской экономики. Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в интервью РБК о том, как Россия может увеличить свой внутренний валовый продукт в течение десяти лет в 2,5 раза.