Политика Сегодня

626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Ребрендинг форева! Пока по самые уши не отрежем. А гнусности про российскую вакцину Сисян вещал для устранение конку...Политолог Сосновс...
  • Алексей Халевин
    Если и были сомнения, а не за ЛДПР ли проголосовать, то теперь сомнения о положительнном решении отпали. Да и Вольфов...«Бай-бай, Байден!...
  • Василий Иванович
    На кол ублюдкаПомощник депутата...

Дерипаска рассказал о важности модернизации таможни и транспорта

Дерипаска рассказал о важности модернизации таможни и транспорта

Предприниматель Олег Дерипаска озвучил свое мнение, как нарастить мощь российской экономики. Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в интервью РБК о том, как Россия может увеличить свой внутренний валовый продукт в течение десяти лет в 2,5 раза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх