Глава управы Лосиноостровского района провёл обход на Анадырском проезде и Челюскинской улице

Глава управы Лосиноостровского района Михаил Гайдаров провёл плановый обход территории. Вместе с муниципальным депутатом Дмитрием Большаковым, первым заместителем главы управы Никитой Киргизовым, заместителями главы управы Максимом Ульяновым и Ириной Машкиной, сотрудниками управы, общественными советниками, активистами Молодёжной палаты и активными жителями осмотрели дворовые территории по адресам: улица Челюскинская, дом 16, Анадырский проезд, дома 77, 73 и 69.
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