Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!День учителя объединяет всех нас, ведь каждый из нас кому-то обязан своим знанием, умением и жизненным опытом.