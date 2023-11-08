 В Успенском районе должник по алиментам получил 7 мес. принудительных работ

Неплательщик алиментов накопил больше 600 тыс. рублей и заработал себе уголовное дело.В Успенском районном мужчина, не желая выплачивать алименты собственному ребёнку, зарегистрировался в качестве самозанятого и показывал ничтожный доход.
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