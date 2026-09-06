Сегодня, 6 сентября, «Машук-КМВ» из Пятигорска сыграет против «Сибири» из Новосибирска в матче 8-го тура Второй лиги А, группа «Золото».
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