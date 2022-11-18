Царьград

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Врио заместителя владимирского губернатора Константин Баранов получил прокурорское представление

Врио заместителя владимирского губернатора Константин Баранов получил прокурорское представление

Поводом стали сбои в лекарственном обеспечении льготников.Врио заместителя губернатора Владимирской области Константин Баранов получил прокурорское представление в связи с проблемами в лекарственном обеспечении льготников во Владимирской области.

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