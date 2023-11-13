Достойный выход на пенсию: пара купила старенький дом 19-го века в небольшой деревушке и показала интерьер - чудесно!

Как вы себе представляете свой выход на пенсию? Да, возможно он ещё не скоро, но мечтать-то никто не запрещал, верно? Большинство, как мне кажется, хотят перебраться подальше от города и обжиться в какой-либо небольшой деревушке с чистым воздухом, добродушными соседями и, возможно, небольшим хозяйством.
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