Достойный выход на пенсию: пара купила старенький дом 19-го века в небольшой деревушке и показала интерьер - чудесно!

Как вы себе представляете свой выход на пенсию? Да, возможно он ещё не скоро, но мечтать-то никто не запрещал, верно? Большинство, как мне кажется, хотят перебраться подальше от города и обжиться в какой-либо небольшой деревушке с чистым воздухом, добродушными соседями и, возможно, небольшим хозяйством.