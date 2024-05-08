В облцентре опечатали двери ДК профсоюзов

Эксплуатация здания приостановлена. Областной Дворец культуры профсоюзов временно закрыт в связи с требованиями «об устранении нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности и антитеррористической защищенности».
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