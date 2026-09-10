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Царьград

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E.L.F. выпустил блески для губ со вкусом солёных огурцов

E.L.F. выпустил блески для губ со вкусом солёных огурцов

Косметический бренд E.L.F. представил линейку блесков для губ со вкусом солёных огурцов, вызвав ажиотаж в соцсетях.

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