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Защитник ЦСКА Дитц читает «Анну Каренину»: «Знание русского языка облегчает жизнь в России»

— Вы больше всех в команде помогаете [Колби] Уильямсу с адаптацией? — Я рад его видеть. Мы с ним уже играли вместе несколько лет назад, стараюсь сделать комфортным его пребывание в новой команде.

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