Самостийные эксперты насчитали 1460 «Гераней-4» и «Бандеролей», прилетевших по тылам бандерштата в августе, и почти все попали в цели Радомир Маркуш Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press В течение ночи 11 сентября ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по промышленным предприятиям, логистическим и дата-центрам, а также морским портам и судам бандерштата, задействованным в интересах ВСУ.
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Слово "почти" неуместно. Нужна 100%-я гарантия гибели хохлоэкономики. Желательно с ней и государственности окраины России.
Нацисты, почему-то как запускали беспилотники по России, так и запускают. И, их количество почему-то не снижается.Так, что подобные статьи больше похожи на хвастовство и лицемерие...А, ещё, чтобы позлить народ, который ежедневно и еженощно слышит и видит куда и как летают бандеровские бпла, а ему вливают в головы, а вот мы" там аго-го как ..." ...И почему-то всегда "в ответ на атаки..." вместо того, чтобы "для предотвращения атак...."
слышна стрельба. со всех сторон летят бпла
слышна стрельба
прямо сейчас идёт атака на Тольятти. уже несколько штук быстроходных бпла пролетело над моим домом. много хлопков, вспышек. и сейчас с трёх сторон город атакуют. уже больше десятка хлопков, автоматные очереди