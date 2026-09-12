БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Беспилотный конвейер в действии: Украинская экономика почти уничтожена

Беспилотный конвейер в действии: Украинская экономика почти уничтожена

Самостийные эксперты насчитали 1460 «Гераней-4» и «Бандеролей», прилетевших по тылам бандерштата в августе, и почти все попали в цели Радомир Маркуш Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press В течение ночи 11 сентября ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по промышленным предприятиям, логистическим и дата-центрам, а также морским портам и судам бандерштата, задействованным в интересах ВСУ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя С С
С С

Слово "почти" неуместно. Нужна 100%-я гарантия гибели хохлоэкономики. Желательно с ней и государственности окраины России.

Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenkoизменено

Нацисты, почему-то как запускали беспилотники по России, так и запускают. И, их количество почему-то не снижается.Так, что подобные статьи больше похожи на хвастовство и лицемерие...А, ещё, чтобы позлить народ, который ежедневно и еженощно слышит и видит куда и как летают бандеровские бпла, а ему вливают в головы, а вот мы" там аго-го как ..." ...И почему-то всегда "в ответ на атаки..." вместо того, чтобы "для предотвращения атак...."

Профиль пользователя Игорь Сипкин
Игорь Сипкин

прямо сейчас идёт атака на Тольятти. уже несколько штук быстроходных бпла пролетело над моим домом. много хлопков, вспышек. и сейчас с трёх сторон город атакуют. уже больше десятка хлопков, автоматные очереди