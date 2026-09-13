Spiegel: поезд с Джонсоном и советником Мерца эвакуировали на Украине из-за БПЛА

Поезд Киев — Варшава, в котором находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Фридриха Мерца, остановили недалеко от польской границы из-за угрозы дронов, пишет Der Spiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФА «Покончить с прои...
- Певицу Наоко* вне...
- В Монтане появитс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым