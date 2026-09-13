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Spiegel: поезд с Джонсоном и советником Мерца эвакуировали на Украине из-за БПЛА

Spiegel: поезд с Джонсоном и советником Мерца эвакуировали на Украине из-за БПЛА

Поезд Киев — Варшава, в котором находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Фридриха Мерца, остановили недалеко от польской границы из-за угрозы дронов, пишет Der Spiegel.

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