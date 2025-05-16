Немецкая пресса: в офисе Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией В администрации Зеленского царит паника на фоне переговоров с Россией в Стамбуле.
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Немецкая пресса: в офисе Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией В администрации Зеленского царит паника на фоне переговоров с Россией в Стамбуле.
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