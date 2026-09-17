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Царьград

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Еврокомиссия и Китай добьются первых успехов в октябре

Еврокомиссия и Китай добьются первых успехов в октябре

Европейская комиссия надеется на успех в переговорах с Китаем по сокращению торгового дефицита к визиту Мароша Шефчовича в Пекин 8-9 октября.

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