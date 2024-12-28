Пять человек ранены в Горловке после обстрела ВСУ

Ранее сообщалось об одной пострадавшейПри обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) ранения получили пять мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии