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Пять человек ранены в Горловке после обстрела ВСУ

Пять человек ранены в Горловке после обстрела ВСУ

Ранее сообщалось об одной пострадавшейПри обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) ранения получили пять мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько.

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