Как правильно провести праздник «братчин» фото: Midjourney19 сентября православные христиане отмечают Михайлово чудо — день, когда архангел Михаил спас храм в Хонех от уничтожения.
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