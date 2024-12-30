Деды Морозы стали богаче: сколько зарабатывают главные новогодние аниматоры в России? Ирина ВальковаВ предновогодний период в России традиционно повышается спрос на услуги аниматоров, играющих Деда Мороза и Снегурочку.
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