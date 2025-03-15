ВС РФ освободили в Курской области Заолешенку и Рубанщину

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.