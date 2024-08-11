Фальсификация с заделом на будущее Уильям Лендрам Митчелл Военное дело – поле чудес: никто не может сказать, какое оружие выстрелит в будущей войне, а какое останется в коллекции военных курьёзов.
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Фальсификация с заделом на будущее Уильям Лендрам Митчелл Военное дело – поле чудес: никто не может сказать, какое оружие выстрелит в будущей войне, а какое останется в коллекции военных курьёзов.
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