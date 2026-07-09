Сильные ливни вызвали масштабные подтопления и разрушения в Дагестане

9 июля в селе Маждалиc прорвало дамбу из-за сильных паводков, что подтверждают местные паблики. В нескольких регионах республики также были размыты дороги, а в некоторых населённых пунктах частично пропала электроэнергия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии