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Регионы России

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Сильные ливни вызвали масштабные подтопления и разрушения в Дагестане

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления и разрушения в Дагестане

9 июля в селе Маждалиc прорвало дамбу из-за сильных паводков, что подтверждают местные паблики. В нескольких регионах республики также были размыты дороги, а в некоторых населённых пунктах частично пропала электроэнергия.

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