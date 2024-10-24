Специалисты центров рассказали об услугах, оказываемых отделениями социальной реабилитации.

22.10.2024 в ГУО ´Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска´ при участии специалистов отделений социальной реабилитации, абилитации инвалидов центров социального обслуживания населения Ленинского и Первомайского районов г.