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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Специалисты центров рассказали об услугах, оказываемых отделениями социальной реабилитации.

Специалисты центров рассказали об услугах, оказываемых отделениями социальной реабилитации.

22.10.2024 в ГУО ´Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска´ при участии специалистов отделений социальной реабилитации, абилитации инвалидов центров социального обслуживания населения Ленинского и Первомайского районов г.

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