Российские военные наносят удары по объектам в Киеве и других городах Украины В украинской столице сегодня утром работает ПВО.
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Российские военные наносят удары по объектам в Киеве и других городах Украины В украинской столице сегодня утром работает ПВО.
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